Избирком предлагает провести в Тульской области референдум

Вопрос проведения в Тульской области референдума рассмотрели сегодня на внеочередном заседании депутаты регионального парламента.

30 августа в Тульскую областную Думу из региональной избирательной комиссии поступило ходатайство о проведении референдума Тульской области. На референдум предлагалось вынести вопрос, согласно которому главы муниципальных образований городских округов, муниципальных районов, а также главы городских поселений, являющихся административными центрами районов, избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляют местные администрации.

Напомним, сейчас для назначения сити-менеджера городская Дума или собрание депутатов МО инициирует конкурс на замещение вакантной должности. Победитель конкурса становится главой администрации.

В соответствии с действующим законодательством Дума в течение 20 дней с момента поступления документов обязана была проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Комитет областной Думы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению внес на рассмотрение регионального парламента проект постановления, согласно которому вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум области, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Депутаты поддержали предложенный проект постановления Тульской областной Думы.