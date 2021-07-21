Тульский политтехнолог прокомментировал статью Владимира Путина о России и Украине

Агентство политического консультирования «ИГНАТОВ консалтинг» Алексей Игнатов прокомментировал статью Владимира Путина о России и Украине.

«Недавно вышла статья Президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Одна из главных мыслей — это то, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Во времена СССР никто особенно не обращал внимание на национальность, люди дружили и жили в основном мирно. Дружба народов не только провозглашалась, но и была реальностью.

А в 1991 году стараниями всем известных персонажей все эти территории и люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. Но и в этой ситуации Россия не только содействовала становлению Украины как отдельного государства, но и вплоть до 2014 года укрепляла сотрудничество и тесные экономические и культурные связи.

Россия с Украиной связаны общими историческими, культурными, хозяйственными, дружескими и семейными связями. До недавних пор Украина даже не воспринималась как заграница, для взаимных поездок россиянам и украинцам не нужен был даже загранпаспорт.

Одна из самых важных, на мой взгляд, мыслей, изложенных Путиным в статье, – это оценка территориальных споров и создания независимых государств. Вот как это прозвучало:

«Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание.

Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить».

Однако Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В 1990-е Украина получала российский газ на особых, льготных условиях, экономя свои средства, и что мы видим теперь – основа всей жизнеспособности нового украинского государства – сохранение транзита российского газа и платежи за этот транзит.

И это не российское утверждение – этот факт признают президент США Байден и канцлер ФРГ Меркель – по утверждению издания The Times (Великобритания): «Мы не можем позволить России перерезать жизненно важную артерию Украины, сказал Байден Меркель».

Получается, что целое государство, претендующее на независимость, в реальности зависит от одной-единственной транзитной трубы и своего соседа? И это признают мировые лидеры? Это ли независимость? Кажется, это называется совсем по-иному…

Поэтому подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией, и чем раньше это поймут на Украине, тем будет всем лучше.