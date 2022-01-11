Фото Минздрава по Тульской области.
В новогодние праздники в Тульской области родились 113 мальчиков и 116 девочек
Такие данные приводит региональный Минздрав.
С 1 по 10 января в Тульской области родились 229 детей: 113 мальчиков и 116 девочек.
Напомним, в новогоднюю ночь в Тульской области родились три мальчика. Первый в 2022 году малыш появился на свет в 1.28 в Родильном доме № 1 города Тулы. Ребенок родился весом 2850 граммов и ростом 50 см. Еще два мальчика в новогоднюю ночь родились в областном перинатальном центре. Они появились на свет в 5.00 и 8.12.
Истории мам, родивших в новогоднюю ночь, читайте здесь.
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