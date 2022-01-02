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О беременности, анализах и прививке от коронавируса
Фото: pexels.com/ru

О беременности, анализах и прививке от коронавируса

На вопросы туляков в рамках проекта минздрава Тульской области «Отвечают врачи» ответила Анастасия Суслова, заведующая женской консультацией роддома №1 Тулы.

 


Анастасия Суслова.

Темой беседы стала  профилактика заболеваний женской репродуктивной системы. Анастасия Суслова напомнила, что женщина должна регулярно посещать врача женской консультации – это основополагающий метод профилактики. Каждая женщина должна посещать акушера-гинеколога раз в год. Врач на приеме осматривает женщину, пальпирует молочные железы, берет мазок на флору и на атипические клетки либо проводит жидкостную цитологию (эти исследования помогают исключить заболевания шейки матки, в том числе злокачественные новообразования).

Обязательно раз в год каждая женщина, если нет показаний делать это чаще, должна проходить ультразвуковое исследование органов малого таза.

Направление на него выписывает лечащий врач.

– Когда девочка должна первый раз обращаться к гинекологу?

– Сразу после рождения врач визуально оценивает, нормально ли все у малышки с репродуктивной системой. Второй осмотр проходит в 2-3 года, когда девочка собирается в детский сад. Третий – перед школой, в 6-7 лет. И далее после 14 лет, когда происходит так называемое половое созревание, девушка должна посещать акушера-гинеколога ежегодно. До 15 лет на приеме у гинеколога с девочкой должен присутствовать ее законный представитель, как правило, это мама. После 15 лет девочка может ходить на прием к гинекологу самостоятельно.

– Какие заболевания могут привести к бесплодию у девушки?

– Хронические воспалительные заболевания органов малого таза. Внематочная беременность, когда у женщины удаляют трубу или даже обе трубы, – это тоже приводит к бесплодию. Есть еще множество факторов, из-за которых женщина не может забеременеть, начиная от гормональных нарушений и заканчивая тромбофилией, заболеваниями крови и т. д. Плюс очень важно и обследование мужчины, потому что сейчас очень большой процент мужского бесплодия. Часто бывает, что дело вовсе не в женщине, так что нужно быть готовыми к тому, что обследоваться придется и женщине, и мужчине.

– Как понять, что есть воспаление? Как оно себя проявляет?

– Если мы видим серьезные клинические проявления воспаления органов малого таза, скорее всего, ситуация уже запущена или мы имеем дело с молниеносным течением заболевания. Самые распространенные симптомы: тянущие боли внизу живота, выделения из половых путей, повышение температуры тела, боли при мочеиспускании. Женщине сразу нужно идти на прием к врачу. Если состояние острое, вы можете прийти в регистратуру без записи, и вас сразу направят к дежурному врачу.

– Стоит ли принимать оральные контрацептивы для лечения нарушений репродуктивной системы? Это же гормоны и, наверное, они вредные…

–  Доктор, назначая тот или иной препарат, всегда должен оценивать потенциальный вред, который может быть нанесен, и предполагаемую пользу. Поэтому важно не заниматься самолечением и не искать в интернете, как вылечить ту или иную болезнь, а пойти на прием к врачу. Сказать, что всем надо принимать комбинированные оральные контрацептивы, я не могу, как и сказать то, что они вредны. КОКи назначаются еще и с лечебной целью при многих заболеваниях, женщины часто от этого отказываются, считая, что от них толстеют. В современных оральных контрацептивах настолько точно рассчитаны дозы, что я не видела ни одной пациентки, которая бы набрала вес от них. Очень многих женщин такие препараты спасают, они принимают их долгое время.

– Как часто стоит проверяться на заболевания, передающиеся половым путем?

– Если нет никаких жалоб и женщина чувствует себя прекрасно, то, как я говорила выше, посещать гинеколога нужно раз в год. Другой вопрос, какой образ жизни ведет женщина, стабильный ли у нее брак и один половой партнер – муж или она свободна и имеет несколько половых партнеров. 

Любая беременная женщина при постановке на учет обязательно сдает анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Если в мазке на флору, который сдается каждый год, есть какие-то отклонения от нормы, я бы рекомендовала сдать анализ на инфекции, передающиеся половым путем.

Инфекций много, и ваш лечащий врач должен решить, какие анализы сдать. Если сдавать на все инфекции, это будет очень дорого и в этом нет смысла.

– Если девушка планирует беременность, какие обследования ей стоит пройти? Нужно ли делать какие-либо прививки перед беременностью?

– Очень хорошо, когда женщина планирует беременность. Нужно в первую очередь исключить из своей жизни алкоголь, сигареты, начать принимать фолиевую кислоту и сделать базовый пакет обследований: осмотр гинекологом, взятие мазков, УЗИ.

Если в течение года не получается забеременеть, то врач назначит дополнительное обследование на гормоны, тромбофилию, посоветуют  обратиться к репродуктологу.

Врачи однозначно рекомендуют сделать перед беременностью прививку от краснухи, если вы не делали ее и не болели краснухой. Заболеть краснухой можно на раннем сроке беременности, и это печально закончится и для женщины, и для ребенка.

Сейчас, согласно новым методическим рекомендациям, нужно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Противопоказаний для того, чтобы сделать прививку перед беременностью, нет. К тому же у беременной женщины больше вероятность заразиться COVID-19, чем у небеременной. Беременная женщина в принципе уязвима для многих вирусных и бактериальных инфекций, у нее автоматически снижается иммунитет. Лучше предупредить данное заболевание до беременности и быть спокойной, чем потом тяжело им переболеть. Вирус неизученный, и как он повлияет конкретно на вас, сказать сложно. Уже есть исследования, говорящие о том, что высок риск преждевременных родов, послеродовых кровотечений у женщин, задержки развития массы плода вплоть до его гибели и прерывания беременности на маленьком сроке.

– Как Вы относитесь к родам на дому?

– Я категорический противник родов на дому, особенно учитывая, какие прекрасные условия создаются сейчас для наших пациенток. На партнерские роды вы можете взять с собой мужа, маму, сестру – кого хотите. На мой взгляд, роды на дому – это преступление. Ситуация при родах может измениться за секунду, и скорая может просто не успеть довезти вас до больницы, а риск большой кровопотери, если что-то пойдет не так, велик.

– Как записаться к вам на прием?

– На прием можно прийти совершенно из любого района Тулы, даже если территориально вы не относитесь к нам. Нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС, написать в регистратуре заявление о желании наблюдаться у нас, и вас прикрепят к определенному доктору.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 14:12 +1
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Анастасия Суслова

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