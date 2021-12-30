Центральный родильный дом Тулы: дом, где начинается жизнь

ЦРД - старое название, оно прижилось, но официально - это Родильный дом №1 г. Тулы им. Гумилевской. Именно с доктора Веры Гумилевской начиналась история Центрального родильного дома Тулы. Она на тот момент совершила настоящую революцию в сфере медицины и охраны женского здоровья. В те годы роды в Туле в основном принимали на дому. Было только пять мест для рожениц в медсанчасти патронного завода и столько же в областной больнице.

Почему-то считалось, что для родовспоможения достаточно повитухи. Ну а если роженица умерла или ребенка достали уже задохнувшимся – значит, такова судьба, Бог дал – Бог взял. Все изменилось 19 декабря 1926 года. В этот день в бывшем приюте для девочек-сирот и вдовствующих женщин по инициативе Веры Гумилевской открылся родильный дом на 75 коек.

В штате было 7 врачей и 17 акушерок. Беременные и роженицы ехали сюда со всей области. А когда слава о роддоме распространилась за пределы Тульского края, пациентки стали приезжать из соседних областей. Стало ясно, что двух этажей недостаточно для роддома. Предложение Гумилевской надстроить третий этаж было поддержано, и в 1936 году здание стало трехэтажным. ЦРД уже мог принимать 350 рожениц, а число сотрудников увеличилось до 270 человек.

Акушерство хвастунов не терпит

Сегодня традиции, заложенные Верой Гумилевской, каждую смену продолжают до 300 врачей, акушеров, медсестр и других сотрудников. Среди них – Людмила Юдина, акушер-гинеколог.

Людмила Николаевна 46 лет своей жизни посвятила работе в ЦРД, из них на протяжении 35 лет являлась заведующей акушерским обсервационным отделением. В настоящее время продолжает работать в том же отделении врачом акушером-гинекологом. За время своей работы подготовила много квалифицированных врачей акушеров-гинекологов. В 2004 году Людмиле Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

– Я родилась в этом родильном доме как человек и как врач. В 1948 году меня здесь рожала мама, роды были тяжелые и моему появлению на свет я обязана, в том числе, и Вере Гумилевской, которую вызывали, чтобы помочь маме разрешиться. Сама же я пришла в него работать врачом в 1975 году после окончания института. Тогда роддом возглавляла Августа Петровна Астапова. Конечно, с тех пор роддом сильно изменился. Ведь когда я начинала работать, у нас кроме акушерского статоскопа ничего и не было. А сейчас в нашем арсенале – самое разнообразное оборудование, которое сообщает даже о минимальном изменении показателей состояния матери и ребенка в процессе родов. Мы сегодня делаем намного больше кесаревых сечений, чем раньше. Все это позволило существенно снизить младенческую смертность и риски для матери.

Сколько за свою жизнь Людмила Юдина приняла родов уже не сосчитать. Но, несмотря на стаж, каждые роды – это большая ответственность и эмоционально напряженный процесс в том числе и для врача.

– Ни в одном другом разделе медицины врач не отвечает одновременно за две жизни – матери и ребенка, а бывает что и за три или четыре… При этом еще очень часто врачу выступать в роли психолога, ведь люди все разные, все по разному переносят боль. Кого-то надо успокоить, других поставить на место, третьим объяснить процесс и напомнить, что в первую очередь нужно думать о ребенке, а только потом о себе. А если партнерские роды, то еще и за мужчину переживаешь, ведь для него огромный стресс наблюдать весь этот процесс.

Имея за плечами колоссальный опыт в акушерстве, Людмила Николаевна считает, что хороший врач должен обладать двумя качествами – терпением и скромностью:

– Акушерство особенно не терпит бахвальства и излишней самоуверенности. Это очень серьезно наказывается. Да, врач должен внушать роженице уверенность и спокойствие, он должен находиться рядом с ней в процессе родов, разговаривать с ней, убеждать... Помочь родиться на свет здоровому ребенку и помочь женщине максимально правильно сделать все в процессе родов – вот настоящее счастье для врача акушера-гинеколога. А хвастунов акушерство не любит, – считает Людмила Юдина.

Когда анестезиология– это по призванию

Роды – процесс, неизменно связанный с риском. А если еще требуется оперативное вмешательство, то результат зависит исключительно от профессионализма команды. Грамотный анестезиолог в этом случае – на вес золота.

– Я с класса 7 – 8 решил, что буду акушером-гинекологом – хотел исполнить мамину мечту, которая тоже собиралась трудиться в гинекологии, но так сложились обстоятельства, что всю жизнь проработала педиатром, – рассказывает Сергей Дроздов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. – Когда я пришел после института в роддом, здесь не было вакантных ставок в акушеров, и Августа Петровна Астапова взяла меня анестезиологом с уговором, что через год-два переведет на ставку акушера-гинеколога, ведь ординатуру я заканчивал именно по этому профилю. Но так вышло, что потом так и остался верен анестезиологии. Я очень рад, что мне довелось работать с такими великими врачами, как Августа Астапова, Алевтина Будённая. Их опыт и знания, которые они передавали нам, сложно переоценить. Благодаря этому даже в самые тяжелые периоды нам удавалось продолжать оказывать качественную помощь пациентам. В 90-х, например, было и такое, что я работал пять дней подряд – 31 декабря заступил на смену, а домой пришел только 5 января. Все тогда уволились, и я остался один, сменщик появился только на пятый день. А что поделать? Так вышло. Медицина – это больше, чем профессия, это образ жизни, поэтому дома все с пониманием относятся к таким ситуациям.

Для Сергея Дроздова Центральный родильный дом больше, чем просто любимое место работы, здесь родились двое его сыновей, а потом и трое внуков.

– Сколько бы ты родов не принимал, рождение своих детей и внуков – особенно волнительно. Может быть потому что я был в стороне и не принимал их – врачам не рекомендуется оказывать медицинскую помощь своим родственникам, если рядом есть коллеги, это из разряда суеверий может быть, но тем не менее. Ну и им не требовалась оперативное вмешательство, все родились сами и без осложнений.

Спустя более чем 40 лет с момента начала трудовой деятельности, Сергей Герасимович отмечает, что самое главное в анестезиологии – действовать уверенно и по-отечески любить своих пациентов.

– Да, мы все люди и волноваться за пациента – это абсолютно нормально. Но показывать это ни в коем случае нельзя. Если врач будет неуверенно действовать, это передастся и роженице. А она должна полностью доверять врачу и чувствовать его поддержку, видеть его уверенные действия. Это и есть проявление любви и заботы о женщине.

За высокий профессионализм, внимание и заботу о каждом пациенте Сергей Дроздов в конце 2019 года награжден почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» . Сегодня благодаря его самоотдаче, неиссякаемой энергии и мужеству, богатому опыту тысячи пациенток получают качественную анестезиологическую и реанимационную помощь.

Понимать каждого новорожденного

Трепетное, бережное отношение, сочувствие и сопереживание каждому новорожденному – именно такими качествами должен обладать врач, работающий в детском отделении роддома. В этом уверена Татьяна Фролова, заведующая профильным отделением Центрального родильного дома №1.

– Врачи нашего отделения - первые медики, с которыми встречается ребенок после рождения. Наша задача не только оценить состояние его здоровья, но и научить мамочку тому, как правильно ухаживать за малышом, кормить его, – рассказывает Татьяна Александровна.

В роддом ее привела судьба. Изначально Татьяна Фролова хотела работать педиатром, но на практику попала в отделение патологии новорожденных и влюбилась в работу с малышами.

– Сегодня я себя уже не представляю никаким другим врачом. Мне бесконечно нравится работать именно с новорожденными. Мы с ними всегда быстро находим общий язык. При обходе я обязательно с ними разговариваю, по их плачу в большинстве случаев могу определить, кушать они хотят, болит что-то или просто нужно немного внимания. Мамочки, особенно когда у них первые детки только рождаются, постепенно тоже учатся этому, это не сложно на самом деле. Нужно просто внимательно слушать.

Невидимый контроль

За состоянием женщины и малыша до, во время и после пристально следят не только врачи, но и сотрудники лаборатории. У этих людей есть точная информация о том, как чувствует себя каждый пациент роддома. От профессионализма и внимательности каждого сотрудника зависит зачастую жизнь.

– Наше отделение работает в круглосуточном режиме и ежедневно выполняет сотни различных анализов, чтобы доктор обладал актуальной информацией о состоянии пациентов, – рассказывает Алевтина Сёмушкина, руководитель лаборатории ЦРД№1. – В год мы делаем до миллиона исследований от общего анализа крови до иммунологических и многих других.

Алевтина Сёмушкина пришла работать в роддом 11 лет назад. За эти годы качество оказания медицинской помощи здесь шагнул далеко вперед.

– Мы всегда следим за новыми технологиями, методиками. За 11 лет многое поменялось в нашей работе, мы существенно повысили квалификацию, расширили спектр анализов. Это хорошо, ведь от точности нашей работы зависит качество и время, которое необходимо на оказание медицинской помощи, – поясняет врач. – Иногда женщина не может объяснить или правильно охарактеризовать, что именно ее беспокоит. А точно выполненный анализ может объяснить, что на самом деле происходит с ее здоровьем. Мы, так сказать, незримый контрольный пункт, задача которого помочь сохранить и улучшить здоровье женщины и ребенка.

Психологическая поддержка

Подготовка к зачатию, беременность, роды и встреча с ребенком – эмоционально насыщенные этапы жизни любой женщины. Иногда собственных сил не хватает и тогда на помощь приходит психолог. Именно с Ольги Полуэктовой и началась работа психологической службы при тульском роддоме №1.

– Я сама рожала в 1999 году и тогда именно поняла, насколько важна психологическая поддержка беременной женщине. По выходу из декрета написала свою программу психологического сопровождения и выступила с инициативой создания отдельной ставки для психолога при роддоме. В 2002 году я начала работать психологом при ЦРД и женской консультации.

Сейчас психологическая поддержка есть уже при каждой женской консультации и роддоме. И переоценить ее помощь просто невозможно.

– Сегодня к психологу обращаются не только женщины, но и мужчины, которые готовятся к отцовству. Психолог не дает совета, как лучше поступить, не настаивает на принятии решения рожать или не рожать, но мы помогаем взглянуть на ситуацию под другим углом и взвешенно принять решение. Ведь часто случается, что необдуманное решение, не пережитый в свое время, например, аборт или потеря ребенка при родах может аукнуться через много лет. Причем не всегда это переживание проявляется явно. Человек может искать долго причину боли, например, в руке. И когда после безрезультатных хождений по врачам человек приходит к психологу, а во время разговора выясняется настоящая причина недомогания.

При планировании беременности или лечении бесплодия работа с психологом в ряде случае тоже весьма актуальна. Ведь в ряде случаев именно психологические блоки мешают зачать ребенка.

– Далеко не всегда, конечно, дело в психогенных факторах. Однако часто бывает, когда с диагнозом, например, эндометриоз, одна женщина может забеременеть, а вторая нет. При отсутствии каких-либо других медицинских факторов имеет смысл поработать с психологом – возможно внутренние сомнения или страхи женщины, а может быть конфликты с супругом отделяют от счастливого материнства. Чтобы понять это зачастую необходима консультация с психологом обоим супругам.

Постродовая депрессия, сложности в общении со старшими детьми после рождение младших – в этих вопросах тоже помогает разобраться Ольга Полуэктова.

Новая история

В начале 2022 года Центральный родильный дом отметит новоселье и переедет в здание нового перинатального центра.

– Сегодня изменились требования к условиям пребывания матери и ребенка в палатах, нужны более комфортные помещения для размещения женщин и новорожденных. Старое здание ЦРД не приспособлено для этого. Ожидается, что в В начале 2022 года коллектив родильного дома отметит новоселье и переедет в здание нового перинатального центра.Туда будет перевезено все оборудование, которое сегодня имеется у роддома, а также весь персонал родильного дома, – рассказала главный врач ЦРД №1 Тулы Елена Макарова.