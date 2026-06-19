Организаторы комментируют вторую волну продаж так:

«Мы стараемся делать всё возможное, чтобы каждый зритель мог посетить интересные ему мероприятия. Поскольку желающих попасть на события фестиваля значительно больше, чем мест в зрительных залах, в дни старта продаж возникают сложности. Мы не публикуем точное время старта продаж, потому что опыт прошлых лет показал, что при единовременном наплыве огромного количества желающих купить билеты, серверы не выдерживают и система перестаёт работать. Но, учитывая ваши просьбы, мы перенесли время старта продаж на вторую половину дня».

Также они призывают гостей быть внимательнее при приобретении билетов, потому что в последние годы участились случаи мошенничества.

Фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Ясная Поляна» с 3 по 5 июля. Центральными событиями можно ознакомиться здесь.