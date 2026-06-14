The Hatters, Ёлка, «Танцы Минус»: полный гид по фестивалю «Дикая Мята»

erid: F7NfYUJCUneVcx5vQudP; Фото предоставлены организаторами «Дикой Мяты»

Уже в эту пятницу в Тульской области состоится крупнейший мультиформатный независимый фестиваль «Дикая Мята» — событие, которое формирует и задает не только музыкальные тренды, но и подход к инфстрастуктуре и комфорту для гостей. Три дня, восемь сцен и сто тридцать концертов — здесь выступят как любимые артисты, так и музыкальные открытия.

Всё, что нужно знать о фестивале — в полном гиде.



«Дикая Мята» откроет двери 18 июня с 18.00 — с этого времени начнут работу вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, на сценах «Маяк» и «Дачный клуб» состоятся первые концерты. Основная фестивальная программа — с 19 по 21 июня.

Легендарные DJ Groove и «Танцы минус», специальные премьеры от Ёлки и The Hatters

В этом году на «Дикой Мяте» будут работать восемь сцен, две из которых — новые. Организаторы построили территорию «Вашана Арены» — теперь это масштабный колизей, расписанный роботами. Также создано новое камерное пространство «Лампа», где пройдут авторские встречи, уютные акустические концерты и танцевальные мастер-классы.

Афиша 19 июня

В пятницу, 19 июня, сцену «Сирена» откроет «Драгни» ярким шоу с оркестром. Затем выйдут «хмыров», «Синдром главного героя» и IOWA. Завершит день группа, которая неотрывно связана с «Дикой Мятой», — «Бонд с кнопкой». Команда представит специальную программу в расширенном составе со струнными и народными инструментами.

Сцену «Титана» откроет группа «Ткани», следом состоятся концерты коллективов «Пальцева Экспириенс», Sipe, «Рубеж веков», «Токсичный ансамбль лягухо» и завершит день ночным шоу polnaluybvi.

На сцене «Маяк» выступят «Груша», «Ночь на кухне», «Я Софа», «Шатя», Jazzhouse Trio и один из самых обсуждаемых дебютов года — Илюша.

На сцене «Вашана Арены» большое шоу представит DJ Groove — его аудиошкола стала куратором этой зоны, собрав популярных диджеев, которые все три дня будут играть свои сеты.

Афиша 20 июня

В субботу, 20 июня, сцену «Сирена» откроет Soultyler, после выйдут Monolyt (IL), Nomad Punk (KZ), «Диктофон», The OM, Sula Fray, Найк Борзов и TMNV.

Вечером певица Ёлка представит свою новую программу, в которую войдут новые и любимые песни. И завершит работу «Сирены» большим шоу группа «Танцы Минус».

На «Титане» в этот день выступят главные инди-группы страны: «друнк», «Каторга», «Стрио», 3.56 am, vestfalin, Рушана, «Лолита Косс», «Молодость внутри», «Источник», «Людмил Огурченко» и «Конец солнечных дней».

Завершит субботу группа ssshhhiiittt!, которая подготовила специальное шоу к своему десятилетию.

Сцену «Маяк» откроет «Видеокассета твоих родителей», затем выйдут — «Котарды», «маяк», «гулян», Maria Kon, «Досвидошь», Lemium, «Борисовский тракт», «Мама не узнает», The Legendary Flower Punk и DenDerty.

Группа The Hatters презентует свой новый проект «Электроника» — премьера состоится на «Вашана Арене».

Афиша 21 июня



В воскресенье, 21 июня, на сцену «Сирена» выйдут «Соня хочет танцевать», obraza net, TRITIA, Нейромонах Феофан и Drummatix. Закроет фестиваль ярким шоу группа «Гудтаймс».

На «Титане» в завершающий день выступят «Пилс», «Гнев Господень», Inna Syberia, Salvador, Manapart и легенда альтернативного рока — группа «Психея».

На сцене «Маяк» состоятся концерты коллективов «Девица», «Местный Бездарь», Ragged Boots, «Мелекесс», «Дикие цветы», «Шлюз» и «джинсы тарковского».

Полные расписания всех сцен уже опубликованы на сайте фестиваля.

Всё о комфорте и безопасности на «Дикой Мяте»

«Дикая Мята» считается одним из самых комфортных фестивалей в стране: на территории проложены мощеные дорожки, установлены бесплатные питьевые фонтанчики, работают стационарные душевые и полностью обустроенная комната матери и ребенка с кухней, стиральными машинами, местами для умывания детей. Все кемпинги освещены и размечены на улицы с индивидуальными местами для палаток. Для людей с ограниченными возможностями установлены пандусы и отдельный подиум напротив сцены «Сирена».

Гости фестиваля могут расположиться в трех палаточных лагерях: «Семейном», «Маяк» и «Меломан», также работают готовые палаточные гостиницы «Караван», «Яблоневый сад» и Splav is love. Во всех кемпингах обустроены ресепшны, санитарные зоны, есть электричество, кипяток, душевые и фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Действуют видовой ресторан и большой фудкорт с кухнями разных форматов.

В этом году предприняты беспрецедентные меры безопасности: установлены дополнительные камеры для видеонаблюдения за периметром, разработана система резервного электроснабжения, на входных группах размещены рамки и интроскопы, будут работать ЧОП, Росгвардия, группы мобильного реагирования и силовые структуры Тульской области. Организаторы просят перед поездкой ознакомиться с правилами фестиваля.

Территории детства на «Дикой Мяте»

На фестивале для самых маленьких меломанов организована обширная программа. На детской сцене «Ариэль» состоятся выступления талантливых юных музыкантов и коллективов.

Все три дня будет функционировать детский сад с аниматорами и развлечениями. На территории установлен луна-парк, будет работать «Мятный Отряд» — школа юных следопытов и исследователей, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению значков, росписи гипсовых фигурок, изготовлению браслетов «Полезные цифры на твоей руке», где также расскажут о правилах безопасности для детей и родителей.

Развлечения, спортивные площадки и территория здоровья и красоты

На три дня территория арт-кэмпа «Дикая Мята» превратится в большой фестивальный город, где помимо музыкальной программы будут работать спортивные площадки, лекторий, развлекательные площадки и лаунж-зоны.

На спортивных площадках состоятся любительские соревнования по пляжному футболу и волейболу. На фестивале пройдут сплавы на сап-бордах, организованные компанией Splav is love, — экспресс-заплывы между выступлениями и тематические: пижамный, костюмированный, холи и ночной под звездами. Также покажут главные футбольные прямые трансляции этого лета.

На территории «Гармония» для гостей фестиваля будут бесплатно проводиться практики, мастер-классы, лекции, медитации, можно будет посетить сеансы массажа, звукотерапии с поющими чашами, позаниматься йогой и многое другое.

Все три дня будут работать ярмарки с уникальными авторскими изделиями, одеждой и украшениями: Дар-Базар, Маркет стрит, Фэшн стрит, Зелёный базар, Гоанский двор и маркет «Лампа».

На фестивале появилась новая территория «Знание» — здесь пройдут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей, квизы от библиотеки имени Юрия Гагарина, прогулки с биологом от московского «Экзотариума», настольные игры от государственного Дарвиновского музея, лекции от спикеров библиотеки имени Анны Ахматовой. Также будет работать лекторий — состоятся народные пресс-конференции с музыкантами и блогерами, лекции и паблик-токи.

На территории пространства «Лампа» заработает партнерская зона для тех, кто устал от активностей. Здесь можно будет ничего не делать, просто лежать и расслабляться. На территории бассейна пройдут пляжные вечеринки. В этом пространстве будет организована фотовыставка фестивальных фото, также состоятся свадебные церемонии.

Генеральный партнер фестиваля в категории «Автомобиль» — бренд HAVAL — подготовил программу тест-драйвов для гостей фестиваля: на территории будет создана специальная площадка с искусственными препятствиями, а за её пределами можно будет проехать по маршруту с элементами бездорожья.

Также для владельцев автомобилей HAVAL будет работать бесплатная парковка с ограниченным количеством мест.

Билеты

В продаже взрослые входные абонементы и детские билеты на все дни фестиваля 18-21 июня, на два дня 20-21 июня (суббота и воскресенье) и на один день 21 июня (только воскресенье), места на парковке, места под палатки, билеты в готовые палаточные кемпинги и на трансферы из Москвы (от ст. метро Лесопарковая) и обратно. Вход по билетам на 2 дня (20-21 июня) и 1 день (21 июня) — начиная с 9.00 утра 20 и 21 июня.

«Дикая Мята» — это будет легендарно! 19-21 июня, Тульская область, поселок Бунырево. Билеты и все подробности: http://mintmusic.ru. 6+