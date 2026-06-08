12 июня ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков и гостей города на праздник «От предков к потомкам». 0+

Фото пресс-службы ремесленного двора «Добродей».

Для посетителей подготовили насыщенную программу с народными играми, мастер-классами и знакомством с традициями разных поколений.

С 12.00 до 16.00 на территории ремесленного двора будут работать сразу несколько тематических площадок. Гостей ждет концертно-игровая программа «На завалинке рядком» с фольклорным ансамблем «Таусень». Посетители смогут не только послушать народные песни, но и принять участие в хороводах и старинных играх.

На арт-площадке «Свет России в каждом окошке» расскажут о традициях тульской резьбы по дереву. Здесь же участники создадут собственный эскиз наличника в рамках всероссийской акции «Окна России».

Отдельное место займет этногалерея «Портрет нации» — выставка фотографий представителей разных национальностей, живущих в Тульской области.

Любителей ремесел ждут в Тульской кузне. Здесь проведут мастер-классы по ковке и чеканке монет, а также покажут мастер-шоу «Традиции тульских златокузнецов». Гости смогут познакомиться со старинными техниками обработки металла и создать памятный сувенир своими руками.

На Пряничной веранде пройдут мастер-классы по росписи: от филимоновских орнаментов до создания экокартин на спилах дерева.

Праздник рассчитан на посетителей всех возрастов. Вход свободный, участие в отдельных мастер-классах — платное.