6 июня в Доме Дворянского собрания прошел первый концерт нового цикла «Поленов. Лето. Музыка».

Ежегодный проект входит в событийный календарь региона «Марафон без выходных: Тульский размах», который объединяет значимые культурные события по всей Тульской области. 

Художественный руководитель, заслуженный артист России Яков Соловьев, рассказал об особенностях фестиваля: 

«Для нашего цикла концертов характерно обращение к камерной музыке — к той, которая редко звучит сегодня с больших сцен, но совершенно этого заслуживает. Мы сотрудничаем с артистами Тульской областной филармонии и ведущими исполнителями России. Неповторимая черта нынешнего сезона — обращение к слову. Слово и музыка в наших программах будут звучать на разных площадках, дополнять друг друга».

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Первый концерт из программы был посвящен дню рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. На сцене выступили скрипачи Тульской филармонии и солисты Государственного академического Большого театра России — лауреаты международных конкурсов. А Тульская областная библиотека представила в своей экспозиции раритетные издания, сборники романсов на стихи поэта и клавиры опер. 

7 июня в «Центре семейной истории» музея-заповедника «Поленово» прошла интерактивно-обрядовая программа «Сказание о Петре и Февронии» и музыкальный спектакль «Как Шиш и Левша сказками мерились» по мотивам сказок русского Севера и Тульской области. Главными участниками концертов стали фольклорный ансамбль «Усладушка» и инструментальный ансамбль «Легенда».

Фестиваль «Поленов. Лето. Музыка» продлится до конца июня. 