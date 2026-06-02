Фото: Тульское музейное объединение.

3 июня в Выставочном зале Тулы откроется персональная выставка московской художницы Елены Болотских «Невещественное». В экспозицию вошли работы разных лет, посвящённые духовному миру человека и поиску себя через искусство.

Елена Болотских — художник монументально-декоративного искусства, профессор и кандидат педагогических наук и ученица человека, открывшего жанр русского провинциального портрета, Саввы Ямщикова.

Как отмечают организаторы, центральная тема выставки — преображение человека через творчество. Посетители увидят произведения, в которых автор обращается к темам веры, внутреннего мира и созидания.

«То, что изображает Елена на холсте или другом материале, не всегда можно назвать привычным словом „картина“. Иногда её произведения напоминают фрески в храме, иногда иконы, но по своей образной сути и стилистике — это видения», — писал об её творчестве искусствовед Вильям Мейланд.

Открытие выставки состоится 3 июня в 16.00 в Выставочном зале Тулы. Вход на вернисаж свободный. Экспозиция будет работать до 28 июня. 6+.