В экспозиции представлено более 80 работ, выполненных вручную из натуральных тканей.

Фото: пресс-служба Мемориального музея Н. И. Белобородова

В Мемориальном музее Н. И. Белобородова открылась выставка кукол из частной коллекции тульского мастера Галины Мельниковой.

Посетители смогут увидеть традиционные народные куклы, которые на Руси создавали к праздникам — Рождеству, Пасхе, Троице и другим важным датам. Также на выставке представлены авторские работы, среди которых образы Льва и Софьи Толстых, персонажи серии «Кукольные сказы села У…» и композиции, вдохновлённые известными военными песнями — «Катюша», «Синий платочек» и «Тёмная ночь».

Отдельное место занимает традиционная тульская игрушка «Неразлучники» — свадебная пара, символизирующая крепкий союз. Особенность таких кукол в том, что фигурки жениха и невесты соединены общей основой.

Галина Мельникова занимается созданием традиционных и авторских кукол более 25 лет. По словам мастера, первым навыкам рукоделия её научила бабушка, а интерес к народной кукле появился после знакомства с народным мастером России Ириной Агаевой.

Выставка будет работать до 4 сентября. Вход свободный. 6+.