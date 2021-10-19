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Внимание! Новые правила возврата билетов на Myslo-кассе

Внимание! Новые правила возврата билетов на Myslo-кассе

Из-за введения QR-кодов и новых коронавирусных ограничений Myslo-касса меняет правила возврата билетов.

С 22 октября в Тульской области начнут действовать новые коронавирусные ограничения. Теперь в музеи, театры и кинотеатры, а еще на выставки, спектакли и концерты будут пускать только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев и документа, удостоверяющего личность.

Если до введения QR-кодов действовали такие правила возврата билетов: 

  • больше 10 дней до концерта — вернется полная стоимость билетов,
  • от 6 до 10 дней включительно — вернется 50% стоимости билетов,
  • от 4 до 5 дней включительно — вернется 30% стоимости билетов,
  • 3 дня или меньше — вернуть деньги за билет не получится,

то в период с 20 до 31 октября на Myslo-кассе ограничения по возврату действовать не будут.

Покупателям вернется 100% стоимости (без учета комиссии за онлайн-платеж).

Для этого нужно позвонить по телефону 57-07-07 (доб. 216).

На все последующие события с 1 ноября ограничения на возврат снова вернутся.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:00 0
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