Внимание! Новые правила возврата билетов на Myslo-кассе

С 22 октября в Тульской области начнут действовать новые коронавирусные ограничения. Теперь в музеи, театры и кинотеатры, а еще на выставки, спектакли и концерты будут пускать только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании не позднее 6 месяцев и документа, удостоверяющего личность.



Если до введения QR-кодов действовали такие правила возврата билетов:

больше 10 дней до концерта — вернется полная стоимость билетов,

от 6 до 10 дней включительно — вернется 50% стоимости билетов,

от 4 до 5 дней включительно — вернется 30% стоимости билетов,

3 дня или меньше — вернуть деньги за билет не получится,

то в период с 20 до 31 октября на Myslo-кассе ограничения по возврату действовать не будут.

Покупателям вернется 100% стоимости (без учета комиссии за онлайн-платеж).

Для этого нужно позвонить по телефону 57-07-07 (доб. 216).



На все последующие события с 1 ноября ограничения на возврат снова вернутся.