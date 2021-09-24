Фото t.me/tularegion71 + страницы журнала National Geographic Traveler.
Путеводитель по Тульской области вышел в журнале National Geographic Traveler
Один из самых известных журналов о путешествиях познакомит читателей с самыми «туристическими» местами Тулы и области и расскажет о необычных локациях.
О регионе со страниц журнала рассказывают: председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, директор Государственного музея-заповедника Василия Поленова и правнучка великого художника Наталья Поленова, фотограф Илья Гарбузов, священник Дионисий Ворсобин, сыродел Алексей Андреев, гид Егор Пронин, велоактивист Денис Ворошнин, журналист Анна Моргунова.
Публикация называется «Метод пряника». Полистать журнал в электронном виде можно вот здесь. Но в бумажном варианте, конечно, круче.
Другие статьи по темам
Место