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«А белый лебедь на пруду»: группа «Лесоповал» приглашает туляков на концерт

«А белый лебедь на пруду»: группа «Лесоповал» приглашает туляков на концерт

6 января в Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал». Начало в 19.00.

В Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал». В 2020 году группе Лесоповал исполняется 30 лет. В честь этой знаменательной даты, группа проводит большой юбилейный тур по России. Вы услышите стопроцентный шансон, а «разбойничьи» танцы никого не оставят равнодушным.

Группа Лесоповал занимает особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в любимые песни.

Несмотря на редкие появления на телевидении, группа Лесоповал не теряет поклонников и продолжает дарить им яркие живые выступления. Именитый коллектив является участником ежегодной национальной премии «Шансон года» в Кремле.
 
Главная отличительная черта группы - высокий профессионализм. На концертах группы всегда живой звук. Песни Лесоповала – это непростые истории из жизни простых людей.
 
Не пропустите этот удивительно душевный, музыкальный вечер.
 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:18 +1
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