Остался один день до спектакля «Соседи, или Хочу на Сейшелы»: успей купить билеты со скидкой 50%

Уже завтра в Городском концертном зале покажут народную комедию «Соседи, или Хочу на Сейшелы». Начало в 19.00.

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Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты».

Этот спектакль про нас с вами. Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду.

История спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и волей случая получает возможность воплотить их в жизнь.

И вот появляется единственная в мире ППМ… А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня! Вот шуму-то было!

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

Старая цена/новая цена

900 р. / 450 р.

1000 р. / 500 р.

1200 р. / 600 р.

1400 р. / 700 р.

1500 р . / 750 р.

1700 р. / 850 р.

1900 р . / 950 р.

2100 р. / 1050 р.

2300 р . / 1150 р.

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