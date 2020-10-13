Остался один день до спектакля «Соседи, или Хочу на Сейшелы»: успей купить билеты со скидкой 50%
Уже завтра в Городском концертном зале покажут народную комедию «Соседи, или Хочу на Сейшелы». Начало в 19.00.
Сегодня последняя возможность приобрести билеты со скидкой 50%.
Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты».
Этот спектакль про нас с вами. Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду.
История спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и волей случая получает возможность воплотить их в жизнь.
И вот появляется единственная в мире ППМ… А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня! Вот шуму-то было!
Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.
900 р. / 450 р. 1000 р. / 500 р. 1200 р. / 600 р. 1400 р. / 700 р. 1500 р. / 750 р. 1700 р. / 850 р. 1900 р. / 950 р. 2100 р. / 1050 р. 2300 р. / 1150 р.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00