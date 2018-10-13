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Туляков приглашают на лекцию о музыке в романе Л.Н.Толстого «Семейное счастье»

Туляков приглашают на лекцию о музыке в романе Л.Н.Толстого «Семейное счастье»

В Туле стартует цикл открытых лекций «Музыка в произведениях литературы».

Первая лекция «Музыка романа Л. Н. Толстого «Семейное счастие» состоится 17 октября (среда) в 19 час. в 356 ауд. (пр. Ленина, 33)
 
Лектор — музыковед, заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Петровна Белова.
 
Музыковед Ольга Белова вот уже пять лет ведёт в Доме Толстого в Государственном мемориальном и природном заповеднике «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» цикл концертов «Музыка в Доме Толстых».
 
Особые страницы этого цикла посвящены произведениям Л. Н. Толстого, в которых значительную роль играет музыка. Таких произведений в его творчестве немало, и это далеко не случайно, ведь их автор говорил: «Люблю музыку больше всех других искусств».
 
Слушателей ждет волнующее знакомство с музыкальными страницами романа «Семейное счастие». Темой разговора станет раскрытие «музыкальных тайн» этого удивительного и не так уж широко известного читателям произведения Л. Н. Толстого. Прозвучат в записи фрагменты сонат В. А. Моцарта и Л. Бетховена, составляющих «музыкальную канву» раннего романа Л. Н. Толстого, единственного произведения великого писателя, написанного от лица женщины.
 
Вход свободный.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:12 +1
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