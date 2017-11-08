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Туляков приглашают на выставку роботов

Туляков приглашают на выставку роботов

10 ноября в Туле начнёт работу интерактивное пространство «Фабрика будущего» (Тула, ул. Болдина, 98-а).

Это мини-технопарк, посетив который, вы окунетесь в будущее и увидите, что ждёт нас в нем!

Настоящие роботы, технологии виртуальной и дополненной реальности, проекционные системы, шоу дронов, захватывающие дух аттракционы космических и воздушных боев, игровые площадки и ещё много всего технологичного и интересного ждёт вас на «Фабрике будущего»!

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Посетив интерактивное пространство «Фабрика будущего», вы получите не только яркие эмоции, но и новые знания. Наши администраторы с удовольствием расскажут вам о любом устройстве и покажут, как оно работает. Постоянная смена экспонатов и интерактивных зон не заставит Вас скучать!

Более подробную информацию о работающих зонах на «Фабрике будущего» вы можете получить на сайте фабрикабудущего.рф, в нашей группе vk.com/fabfuture

Цена билета: 300 руб.

сегодня, в 15:11 +3
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