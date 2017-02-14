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Театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» объявляет допнабор
Фото со спектакля школы-студии «12 месяцев».

Театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» объявляет допнабор

Детская театральная студия расширяется – у студии появилось больше места для занятий.

Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» при тульском театре русской драмы «Эрмитаж» получила больше места для занятий, а потому объявляет дополнительный набор.

Занятия в студии проводятся по уникальным авторским методикам, разработанным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Преподают педагоги по актерскому мастерству и сценической речи, цирковому искусству, хореографии и не только.

Так, появилось новое направление – вокал.

Занятия развивают творческие и личностные качества ребенка. А главное, в школе-студии дают знания о самой профессии актера и создают представление о мире театрального искусства. Кроме того, у детей есть возможность участвовать в профессиональных постановках и театрализованных праздниках, организуемых театром «Эрмитаж» (в составе недавно созданного Тульского театрально-концертного центра).

Еще одна особенность школы-студии – в постоянном взаимодействии с профессиональным театром, профессиональными актёрами, режиссёрами и художниками.

Занятия проводятся по вторникам и пятницам по адресу проспект Ленина, 85-б («Ликёрка Лофт»).

Телефон для записи на прослушивание 71-78-11.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:38 0
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