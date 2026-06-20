После задержания он заявил, что действовал по собственной воле.

Фото: МВД РФ

Семь человек ранены и двое погибли в ТЦ «Вест Молл» в Краснодаре. Информация предварительная и может измениться.

По данным местных СМИ, нападение совершил 19-летний молодой человек. Сначала он взорвал петарду, затем достал нож и нанес повреждения прохожим и охранникам.

Преступника задержали, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Mash сообщил, что молодой человек – уроженец Тульской области. Из многодетной семьи, ранее не судим, официально нигде не работает. После задержания он заявил, что действовал по собственной воле.