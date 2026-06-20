Региональное УГИБДД сообщило, что продолжает проводить рейды по выявлению мотоциклистов-нарушителей. Основная роль в профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием этой категории транспорта отводится скрытым патрулям.

По официальным данным, только с начала этого года выявлено 1149 нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств. В том числе:

  • 316 водителей не имели права управления,
  • 81 водитель в состоянии опьянения;
  • 32 водителя управляли мототранспортом, не зарегистрированными в установленном порядке.

Также выявлено более 30 случаев незаконного внесения изменений в конструкцию мототранспорта. Информацию передали в подразделения МРЭО, государственная регистрация транспортных средств прекращена.

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Дети-водители под особым контролем. В отношении 242 несовершеннолетних от 16 до 18 лет составлены материалы об административных правонарушениях, которые переданы в комиссии по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции заверили, что профилактические мероприятия с использованием скрытого патрулирования будут регулярно проводиться на территории региона до окончания мотосезона.

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