В Тульской области завершено расследование уголовного дела об убийстве трех человек, совершенном летом 1998 года в Заокском районе.

Как сообщили в региональном управлении СК, мужчине предъявлено обвинение в убийстве трех человек, в том числе лица, находившегося в беспомощном состоянии, а также в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

По версии следствия, в июле 1998 года между обвиняемым и его отчимом произошел конфликт из-за денежного долга. Во время ссоры мужчина избил родственника деревянной битой и нанес ему множественные удары топором. Затем он убил свою мать, которая вошла в комнату на шум, а также лежачую бабушку, не способную самостоятельно передвигаться.

После этого злоумышленник спрятал тела в подвале дома, уничтожил следы преступления и скрылся.

В апреле 2026 года мужчину задержали в Кемеровской области. По данным следствия, во время допроса он признал вину и подробно рассказал о произошедшем.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, преступление произошло в садоводческом товариществе «Наука-3» в Заокском районе. 30 июля 1998 года соседи обнаружили в подвале одного из домов тела 84-летней женщины, ее дочери и зятя.

Тройное убийство стало одним из самых резонансных преступлений того периода, однако установить виновного по горячим следам не удалось, и расследование было приостановлено.

К делу вернулись лишь в 2026 году после повторного изучения материалов сотрудниками Главного управления криминалистики СК России. Следователям удалось восстановить картину произошедшего и выйти на подозреваемого. Как выяснилось, после убийства он уехал из Тульской области и много лет жил в другом регионе.