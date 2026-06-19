Поисковики отряда «ЛизаАлерт» уже больше недели разыскивают 64-летнего Виктора Павловича Грибова, который в 5 июня уехал из дома на своей чёрной «Ниве» и не вернулся.

Отряд обращается к автомобилистам и местным жителям, которые могли проезжать 5 июня, с 15.40 до 22.30 по трассе «Тула - Белев» и в следующих населённых пунктах Тульской области:

с. п. В оскресенское , Дубенский район (д. Выглядовка, д. Бредихино, д. Слобода, пос. Южный, д. Елагино);

оскресенское с. п. Крапивенское , Щёкинский район (с. Никольское, с. Супруты, д. Ярцево, д. Орлово, с. Крапивна, с. Пришня);

Крапивенское д. Ченцовы Дворы, с.п. Восточно-Одоевское, Одоевский район;

Одоевский с. Селиваново, с.п. Яснополянское, Щёкинский район.

Волонтёры просят автовладельцев просмотреть записи с регистраторов или предоставить их для просмотра. Возможно, это поможет найти Виктора Павловича.

Если ваш регистратор зафиксировал чёрную «Ниву» в указанный промежуток времени в указанной локации – пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска: 8(967)163-03-36 (Ольга) и 8(910)701-97-43 (Анастасия).