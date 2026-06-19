Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Фото пресс-службы судов и УСД Тульской области.

По версии следствия, трагедия произошла 28 ноября 2025 года на территории предприятия Haval. Обвиняемый, занимавший должность гендиректора подрядной организации, отвечал за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Следствие считает, что руководитель допустил к работе на дробильной машине сотрудника, который не прошёл необходимое обучение, инструктаж и не был ознакомлен с правилами безопасной работы на оборудовании.

Во время выполнения работ мужчину затянуло в механизм дробильной установки. Полученные травмы оказались смертельными.

Уголовное дело передано в суд. Первое заседание назначено на 26 июня в 11.30 в Узловском районном суде.

Если вина подсудимого будет доказана, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы.