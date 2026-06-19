По версии следствия, трагедия произошла 28 ноября 2025 года на территории предприятия Haval. Обвиняемый, занимавший должность гендиректора подрядной организации, отвечал за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
Следствие считает, что руководитель допустил к работе на дробильной машине сотрудника, который не прошёл необходимое обучение, инструктаж и не был ознакомлен с правилами безопасной работы на оборудовании.
Во время выполнения работ мужчину затянуло в механизм дробильной установки. Полученные травмы оказались смертельными.
Уголовное дело передано в суд. Первое заседание назначено на 26 июня в 11.30 в Узловском районном суде.
Если вина подсудимого будет доказана, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы.