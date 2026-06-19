В Донском городском суде рассмотрят уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.

Фото пресс-службы судов и УСД Тульской области.

По версии следствия, осенью 2024 года мужчина решил оформить государственную социальную помощь по программе социального контракта. Для этого он обратился в органы соцзащиты и предоставил документы, подтверждающие, что его семья относится к категории малоимущих.

Однако, как считают правоохранители, в справках о доходах были указаны заведомо ложные сведения. Но мужчине все же одобрили выплату и перечислили на счет единовременное социальное пособие в размере 350 тысяч рублей.

Следствие полагает, что полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, а бюджету Тульской области был причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Первое судебное заседание назначено на 30 июня.