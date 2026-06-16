Об этом сообщила прокуратура Тульской области.

Фото из архива Myslo.

В Узловский районный суд направлено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое и применении насилия к сотруднику полиции.

По версии следствия, утром 22 апреля мужчина украл продукты из магазина на улице Гагарина. Стоимость товаров превысила 9 тысяч рублей.

Во время кражи его заметила сотрудница полиции. Когда женщина попыталась пресечь преступление, мужчина отказался вернуть похищенное и применил силу. По данным следствия, он ударил её по руке. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия вместе с похищенными товарами.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о разбое и применении насилия в отношении представителя власти.

Обвинительное заключение утверждено Узловской межрайонной прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.