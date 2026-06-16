Об этом сообщили в УМВД по Тульской области.

Фото пресс-службы полиции Тульской области.

По одному из эпизодов следственное подразделение отдела полиции «Советский» возбудило уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений путём поджога.

По второму факту сейчас проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение.

По предварительной информации, молодой человек действовал под давлением телефонных мошенников. В течение нескольких дней неизвестный «куратор» убеждал его перевести деньги на якобы безопасные счета для «декларирования денежных средств». В результате студент лишился более 700 тысяч рублей. После этого злоумышленники продолжили воздействовать на него и, по версии правоохранителей, убедили совершить поджоги.

Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.