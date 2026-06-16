Суд обязал школу в Суворовском районе устранить нарушения санитарных норм, которые, по мнению Роспотребнадзора, могли угрожать здоровью детей и сотрудников.

Фото МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н. К. Аносова»

Как сообщили в ведомстве, во время проверки было установлено, что образовательное учреждение не выполнило требования ранее выданного предписания об устранении нарушений санитарного законодательства. По оценке Роспотребнадзора, это создавало угрозу жизни и здоровью учащихся и сотрудников школы.

Суд согласился с доводами надзорного органа и обязал школу устранить выявленные нарушения.

В частности, образовательному учреждению предстоит приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления блюд, установить стол для работы с тестом из древесины твёрдых лиственных пород, а также обеспечить помещение для стирки белья горячим водоснабжением.

Решение по делу было вынесено 6 мая 2026 года. Оно вступит в силу в установленном законом порядке.