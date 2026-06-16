Фото пресс-службы полиции Тульской области.

В Привокзальном округе внимание правоохранителей привлёк частный дом в деревне Малёвке. По данным полиции, 33-летняя повар одного из ресторанов зарегистрировала там 18 иностранных граждан, хотя фактически жильё им не предоставляла.

Ещё один подобный случай выявили в Пролетарском округе. По версии правоохранителей, 70-летняя местная жительница поставила на учёт в своей квартире в селе Глухие Поляны 17 иностранцев. Однако по указанному адресу они не проживали.

Таким образом, в двух жилых помещениях оказались фиктивно зарегистрированы 35 иностранных граждан.

Сейчас по обоим фактам проводятся процессуальные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В УМВД по Тульской области напомнили, что фиктивная постановка на учёт иностранных граждан является нарушением закона и может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Работа по выявлению подобных нарушений ведётся на постоянной основе.