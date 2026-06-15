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Как установили в судебном участке № 55 Зареченского района, в январе 2026 года женщина через мобильное приложение заказала два золотых кольца и золотой браслет общей стоимостью почти 80 тысяч рублей. При этом оплачивать украшения она не собиралась и заранее решила подменить их другими изделиями.

Получив заказ в пункте выдачи, тулячка во время примерки заменила золотые украшения на подделку, после чего отказалась от покупки и вернула подмененный товар сотруднику пункта выдачи. Забрав настоящие ювелирные изделия, она ушла.

Ущерб компании составил 79 513 рублей. Позже женщина полностью возместила причиненный вред.

В суде подсудимая признала свою вину. Приговором суда она признана виновной в мошенничестве и оштрафована на 40 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.