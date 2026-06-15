По версии следствия, мужчина хранил по месту жительства без цели сбыта более 1,1 кг каннабиса, а также 44 грамма частей растения конопли, содержащих наркотические вещества.

Как следует из материалов дела, наркотики предназначались для личного потребления. По данным следствия, они хранились дома целый год — с апреля 2025-го по апрель 2026 года.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Первое заседание по делу назначено на 23 июня в Зареченском районном суде Тулы.

Санкция статьи предусматривает наказание от трёх до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.