Фото из архива Myslo.

В Тульской области суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла женщина. Трагедия произошла 3 декабря 2025 года в Новомосковске.

32-летний местный житель управлял экскаватором-погрузчиком. При этом у него не было прав на управление такой техникой. Двигаясь задним ходом по проезжей части улицы Шахтеров, он не заметил 38-летнюю женщину и совершил наезд.

Пострадавшую доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась через несколько дней — 11 декабря.

«Вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал, возместил моральный вред матери погибшей», — отметили в региональной прокуратуре.

Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами почти на три года (2 года и 9 месяцев).