Мужчина заявил в полицию о грабеже, но проверка показала, что преступление он выдумал.

Фото из архива Myslo.

По версии следствия, 17 апреля мужчина поссорился со своей знакомой во время совместного застолья. После конфликта он обратился в полицию и заявил, что женщина якобы ограбила его.

Однако во время проверки выяснилось, что никакого грабежа не было. Сам заявитель признался, что намеренно оговорил знакомую из-за обиды после ссоры.

Поскольку мужчина обвинил женщину в совершении тяжкого преступления, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Прокуратура Плавского района утвердила обвинительное заключение. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.