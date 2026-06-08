По версии следствия, 17 апреля мужчина поссорился со своей знакомой во время совместного застолья. После конфликта он обратился в полицию и заявил, что женщина якобы ограбила его.
Однако во время проверки выяснилось, что никакого грабежа не было. Сам заявитель признался, что намеренно оговорил знакомую из-за обиды после ссоры.
Поскольку мужчина обвинил женщину в совершении тяжкого преступления, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.
Прокуратура Плавского района утвердила обвинительное заключение. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.