Фото из архива Myslo.

В прокуратуре региона сообщили, в апреле 2025 года мужчины 38 и 63 лет оборудовали нарколабораторию в жилом доме и производили запрещённое вещество для продажи. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли больше 23 килограммов наркотиков.

Суд обвинил обоих фигурантов в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы. Один из них получил 15 лет 6 месяцев колонии строгого режима, второй — 16 лет.

Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.