В Плавске Джошгун П., Тавакгул Г., Ростислав С., Алексей Г. и Дмитрий Ф. признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере.

Судом установлено, что 18 сентября 2024 года Джошгун П. распивал алкоголь в компании знакомых. Один из мужчин заявил Джошгуну о том, что мечтает купить автомат.

Зная, что собеседник располагает крупной суммой, Джошгун тут же заявил, что готов продать ему АК-47, и попросил деньги вперед — 270 000 рублей. Получив требуемую сумму, Джошгун не просто присвоил деньги, но и придумал план, как выманить у потерпевшего еще больше финансовых средств.

Джошгун попросил знакомых исполнить роль сотрудников полиции и «задержать» его вместе с потерпевшим в момент якобы передачи тому оружия. Тавакгул, Алексей, Ростислав и Дмитрий согласились и провели «задержание». После этого Джошгун заявил потерпевшему, что разберется с полицией, если тот заплатит ему миллион рублей.

Потерпевший согласился и расстался с деньгами. А уже дома, посоветовавшись с родными, отправился в полицию и рассказал обо всем случившемся стражам порядка.

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Джошгун П. — 3 года 6 месяцев колонии общего режима;

Тавакгул Г. — 2 года 6 месяцев колонии общего режима;

Дмитрий Ф. — 2 года 6 месяцев колонии общего режима;

Алексей Г. — 1 год колонии общего режима;

Ростислав С. — 1 год колонии общего режима.