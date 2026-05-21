Ее ищут вторые сутки, нашли только ее беговел.

Семья пропавшей (данные скрыты по требованию закона) полная, нормальная, на учетах не состоит, сообщил Myslo источник. Всего у родителей двое детей.

Семья проживает в частном доме на окраине Дубны. 20 мая девочка каталась во дворе на беговеле. Мама занималась домашними делами, в этот момент девочка пропала с территории дома.

Позднее ее беговел был найден в болотистой местности на окраине леса, жители называют это место Овечьей Губой. Поиски продолжаются, на месте развернут оперативный штаб. Девочку ищут с помощью дронов и квадроциклов, водолазы прочесывают местный ручей.

Для поиска пропавшей девочки запланирован вылет борта авиации из Москвы.

Напомним, 3-летняя (данные скрыты по требованию закона) не вернулась домой вечером 20 мая. На девочке была фиолетовая футболка и зелёные штаны.

Знаете что-то о ней? Звоните 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» — 8 800 700-54-52.

