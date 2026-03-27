Житель Новомосковска жестоко избил любовника жены и попал на скамью подсудимых

В производстве Новомосковского районного суда находится уголовное дело в отношении местного жителя. Из обвинительного заключения следует, что утром 21 декабря прошлого года подсудимый находился в квартире со своим знакомым.

Между ними произошла ссора – причиной стали интимные отношения между супругой обвиняемого и потерпевшим. Уточняется, что потерпевший первый ударил подсудимого кулаком по лицу. Тот ответил, нанеся не менее 13 ударов по лицу и грудной клетке.

Затем злоумышленник ушёл. Потерпевшего нашли соседи – они помогли ему добраться до своей квартиры, где он скончался через несколько часов. Обвиняемый находится под стражей и ожидает приговора.