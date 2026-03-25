Тульского застройщика обвинили в мошенничестве на 15 млн рублей

11 человек остались без домов и денег.

В Туле следователи предъявили обвинение руководителю строительной компании, которого подозревают в крупном мошенничестве.

По данным регионального СК, с 2018 по 2024 год директор фирмы заключал с жителями договоры на строительство частных домов в Тульской и Московской областях. Получив деньги, обязательства он исполнял лишь частично или вовсе игнорировал.

В результате 11 человек остались без обещанного жилья и лишились более 15 миллионов рублей.

Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На имущество подозреваемого наложен арест — его стоимость превышает 23 миллиона рублей. Расследование продолжается.

сегодня, в 10:53
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 марта: умеренный ветер и без осадков

сегодня

85

843

4

Жизнь Тулы и области
На Масловско-Песоченском водозаборе в Туле произошла крупная авария

сегодня

42

8299

1

Жизнь Тулы и области
Многожёнство, разводы и «шампанское на палубе»: как тульские политики обсуждали семейное счастье

сегодня

30

1491

-5

Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 марта

вчера

52

2179

1

