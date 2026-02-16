  1. Моя Слобода
СМИ: экс-управляющий тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Гринько задержан в Москве

По подозрению в получении взятки.

Экс-управляющий тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Гринько задержан в Москве. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает издание «Тульские новости».

По информации издания, Гринько задержали по подозрению в получении взятки. Подробности задержания пока неизвестны.

Напомним, Сергей Гринько родился и вырос в Ставропольском крае. До 2022 года жил и работал в Московской области. В Тулу переехал в сентябре 2022 года, когда был назначен на должность управляющего Тульским отделением Сбербанка. Покинул эту должность в октябре 2025 года. 

сегодня, в 12:03
