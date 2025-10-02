  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Сестры-близняшки из Богородицка набрали займов на пьяную знакомую - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сестры-близняшки из Богородицка набрали займов на пьяную знакомую

Сестры-близняшки из Богородицка набрали займов на пьяную знакомую

Уголовное дело направлено в суд.

В Богородицке две 39-летние сестры обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в январе обвиняемые распивали алкоголь в компании знакомой. Дождавшись, когда знакомая уснет, они оформили на женщину несколько займов в микрофинансовых организациях на сумму в 43 000 рублей. Полученные деньги они обналичили и поделили. Отметим, что у женщин был соучастник — 40-летний мужчина заключил контракт с МО РФ и отправился в зону проведения спецоперации.

Обвиняемые признали вину, возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:07 0
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничествоБогородицкуголовное делопрокуратура
Погода в Туле 2 октября: до 15 градусов тепла и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 октября: до 15 градусов тепла и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 72 1112 0
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учреждена премия для молодых писателей и поэтов
сегодня, в 08:00, 30 832 0
В Туле за 37 млн рублей продают виноградник с винодельней 
Жизнь Тулы и области
В Туле за 37 млн рублей продают виноградник с винодельней 
сегодня, в 10:56, 26 1775 0
Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора
Дежурная часть
Мошенники пишут выпускникам Тульского педуниверситета от имени проректора
вчера, в 11:05, 46 5574 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В День пожилого человека ветераны «Оргсинтеза» посетили новомосковский музей
В День пожилого человека ветераны «Оргсинтеза» посетили новомосковский музей
В банковских приложениях появится кнопка для пострадавших от мошенников
В банковских приложениях появится кнопка для пострадавших от мошенников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.