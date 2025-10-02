Сестры-близняшки из Богородицка набрали займов на пьяную знакомую

В Богородицке две 39-летние сестры обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в январе обвиняемые распивали алкоголь в компании знакомой. Дождавшись, когда знакомая уснет, они оформили на женщину несколько займов в микрофинансовых организациях на сумму в 43 000 рублей. Полученные деньги они обналичили и поделили. Отметим, что у женщин был соучастник — 40-летний мужчина заключил контракт с МО РФ и отправился в зону проведения спецоперации.

Обвиняемые признали вину, возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.