За три дня полицейские выявили рядом с «Дикой Мятой» свыше 100 правонарушений

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Общественный порядок на фестивале обеспечили более 40 полицейских, а также сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий.

При патрулировании территории рядом с полем «Дикой Мяты» сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 107 административных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В числе нарушителей – мигрант, который незаконно перевозил пассажиров. Мужчину задержали, а его машину отбуксировали на спецстоянку. 19 водителей получили протоколы за чрезмерную тонировку стёкло, 13 гостей Алексинского района нарушили правила перевозки детей.

11 человек находились за рулём не имея водительского удостоверения, ещё девять попались на пьяной езде. Одному из них грозит уголовное наказание за рецидив. Трое понесут ответственность за выезд на встречную полосу.