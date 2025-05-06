Тульский футболист угробил водителя скорой в ДТП: суд отменил приговор в отношении спортсмена

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию 32-летнего Александра Ж. Бывший футболист «Арсенала», сейчас выступающий на любительском уровне, ранее был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, 6 сентября 2023 года Александр Ж., управляя Opel Astra P-J, пытался проехать на мигающий зеленый сигнал светофора на улице Фрунзе. Мужчина не рассчитал скорость и влетел в скорую, которая ехала по Красноармейскому проспекту с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате аварии получил травмы и позже скончался 65-летний водитель скорой.

В последнем слове Александр Ж. заявил, что вину признает частично и что в аварии виноваты и он, и погибший. Приговором суда Александру было назначено наказание в виде 2 лет колонии-поселения.

Рассмотрев апелляцию, областной суд согласился с доводами осужденного:

— Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что осужденный не получил квалифицированную юридическую помощь от адвоката. Данное нарушение уголовно-процессуального закона является фундаментальным и влечет за собой отмену судебного решения, поскольку нарушение права на защиту могло повлиять на правильность вынесенного судом приговора.

Таким образом, приговор в отношении Александра Ж. отменен, а уголовное дело будет отправлено на новое рассмотрение.