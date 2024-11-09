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Baza: 10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат

Baza: 10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат

Сообщается, что пострадавших нет.

Сразу 10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Со ссылкой на источники сообщается, что один БПЛА был сбит ПВО, восемь упали на территории комбината, еще один — на территории Алексинской ТЭЦ. 

Паблик уточняет, что при этом разрушений почти нет — повреждено остекление нескольких зданий, а также три частных дома, расположенные рядом с атакованными объектами. Пострадавших нет.

Напомним, что по данным Минобороны, в ночь на 9 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Тульской области и по одному над территориями Орловской и Тверской областей.

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