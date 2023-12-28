В Плавске городской парк утонул в канализационных стоках – видео

Фото и видео Сергея Евсеева

О происходящем в центре города рассказали жители.

Гагаринский парк в Плавске Тульской области утопает в нечистотах. Об этом редакции Myslo сообщили очевидцы, приложив соответствующие фото.

По информации источника, воды стекают из колодца, располагающегося недалеко от парка. Стоит невыносимый запах. Сами воды мутно-зеленого цвета.

Как отметил глава администрации Плавска Андрей Гарифзянов в своем телеграм-канале, ситуация под контролем муниципалитета. В том числе и с заболеваемостью населения.

Андрей Гарифзянов — В связи с сообщениями в социальных сетях о случаях кишечной инфекции среди населения Плавска Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Организовано обследование пострадавших, устанавливается причина и источник заболевания. Всем пациентам, обратившимся в учреждения здравоохранения с жалобами на симптомы кишечной инфекции, даны рекомендации по лечению. Ситуация находится на контроле администрации Плавского района и регионального минздрава.

Напомним, по данным фактам облпрокуратура уже начала проверку. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды.

По результатам проверки будет дана оценка организации водоснабжения на территории района, при наличии оснований — решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее жители Плавска рассказали, что люди, которые выпили воды из-под крана накануне, заразились инфекцией и страдают от рвоты, тошноты, боли в животе и диареи.