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«Дрожь земли»: на ул. Болдина и Макаренко в Туле произошел взрыв
Источник: соцсети

«Дрожь земли»: на ул. Болдина и Макаренко в Туле произошел взрыв

На месте работают спасатели.

Днем 11 ноября перекрестке улиц Болдина и Макаренко произошел взрыв. Об этом сообщает паблик в телеграм «Тула Жесть».

На фото видно треснувший асфальт. Очевидцы сообщают, что взрыв произошел под землей. На месте работают сотрудники МЧС. 

сегодня, в 15:36 0
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