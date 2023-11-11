«Дрожь земли»: на ул. Болдина и Макаренко в Туле произошел взрыв

Днем 11 ноября перекрестке улиц Болдина и Макаренко произошел взрыв. Об этом сообщает паблик в телеграм «Тула Жесть».
На фото видно треснувший асфальт. Очевидцы сообщают, что взрыв произошел под землей. На месте работают сотрудники МЧС.
На месте работают спасатели.
Днем 11 ноября перекрестке улиц Болдина и Макаренко произошел взрыв. Об этом сообщает паблик в телеграм «Тула Жесть».
На фото видно треснувший асфальт. Очевидцы сообщают, что взрыв произошел под землей. На месте работают сотрудники МЧС.