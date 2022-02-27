Погода 28 февраля в Туле: облачно, днем мокрый снег

Днем температура будет «гулять» от -3 до +2.

По информации регионального МЧС, в понедельник 28 февраля на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на дороге местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с. Температура по области днем −3…+2°C. Атмосферное давление 755−760 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.