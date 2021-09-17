На Тульском патронном заводе произошел пожар
По предварительной информации, причиной возгорания стали ремонтные работы.
Днем 17 сентября к Тульскому патронному заводу на ул. Марата в Туле прибыло не менее четырех пожарных расчетов. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. По предварительной информации, пожар произошел во время ремонтных работ на кровле. Возгорание было ликвидировано до прибытия, пострадавших нет.
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