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На Тульском патронном заводе произошел пожар

На Тульском патронном заводе произошел пожар

По предварительной информации, причиной возгорания стали ремонтные работы.

Днем 17 сентября к Тульскому патронному заводу на ул. Марата в Туле прибыло не менее четырех пожарных расчетов. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец.
 
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. По предварительной информации, пожар произошел во время ремонтных работ на кровле. Возгорание было ликвидировано до прибытия, пострадавших нет.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:31 +1
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