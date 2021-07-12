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«Пьяные в ж* стояли рядом и курили»: туляки обсуждают ночную аварию на Зеленстрое

«Пьяные в ж* стояли рядом и курили»: туляки обсуждают ночную аварию на Зеленстрое

Автомобиль Kia на полном ходу влетел в столб.

По предварительной информации, 11 июля в 23.30 на проспекте Ленина в районе дома № 122, корп. 2 произошло ДТП: водитель Kia Rio не справился с управлением и влетел в электроопору.

Фото ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях. В комментариях свидетели обсуждали увиденное и водителя с пассажиром, уточняя, что те были сильно пьяны. 

Как рассказали в ГИБДД, автомобилем управлял 19-летний парень, который находился в состоянии алкогольного опьянения (0,772 мг/л).

В результате ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир 2003 года рождения после оказания медицинской помощи отправились домой – госпитализация не потребовалась.

 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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