Дело о бойне в Алексине передали в другой суд из-за возможной предвзятости присяжных

Областной суд рассмотрел постановление об изменении места рассмотрения уголовного дела в отношении Станислава Волошина . В постановлении сказано, что в деле есть обстоятельства, которые могут породить сомнения в объективности решения алексинского суда.

Из ходатайства прокурора следует, что в СМИ и соцсетях широко освещались обстоятельства уголовного дела в отношении Станислава Волошина и убийство его родного брата. Местные жители активно обсуждали события, связывали их между собой и «создали определенное общественное мнение о невиновности Волошина С. Г .».

Второй раз дело тоже будут рассматривать присяжные. С учетом, что это будут алексинцы, «более половины из которых осведомлены об имевших место событиях из статей, опубликованных в СМИ, из интернет-изданий, возможно, принимали участие в их публичных обсуждениях, отсутствуют условия для объективного и беспристрастного отправления правосудия <...>».

Также в качестве довода указано — в публикациях (в СМИ, интернет-изданиях и соцсетях) были данные о расследовании, братьях Волошиных и потерпевших. Решили, что это позволило сформировать общественное мнение.

При этом «оснований сомневаться в беспристрастности судей Центрального районного суда г. Тулы при рассмотрении данного уголовного дела не имеется», — гласит текст решения.

прочитать здесь. Напомним, алексинца Станислава Волошина обвиняли в убийстве и покушении на убийство. Подробнее об обстоятельствах вменяемого ему преступления можно

Станислав Волошин был оправдан, но попадет на скамью подсудимых еще раз.

В декабре прошлого года мужчину полностью оправдали присяжные заседатели. В марте 2021 года вердикт отменили . Сослались на существенные нарушения судом уголовно-процессуального закона и тайны совещательной комнаты.

Так, родственница убитого выстрелом Волошина мужчины заявила, что после напутственного слова судьи шесть основных присяжных ушли в совещательную комнату. При этом двое запасных остались в здании суда, где находились адвокат Волошина, а также его мать и жена, — значит, имели возможность с ними общаться. Кроме того, присяжные выходили из совещательной комнаты и разговаривали на улице с запасными.

«Затем, примерно в 17 часов, присяжные вышли из совещательной комнаты, но судья, проверив вердикт, пояснил им, что они не могут его провозгласить, поскольку прошло менее 3-х часов с начала их совещания, и присяжные вновь ушли в совещательную комнату, где на протяжении оставшихся двух часов неоднократно покидали ее, общались с судебными приставами и запасными присяжными заседателями», — гласит текст апелляционной жалобы.

Государственный обвинитель (представитель прокуратуры) тоже посчитал приговор незаконным, сославшись на существенные нарушения уголовно-процессуального закона.

В апелляционном представлении прокурор привела несколько доводов. Например, один из присяжных заявил самоотвод — у него маленький ребенок, из-за чего нет возможности посещать судебные заседания. Но его всё равно взяли основным присяжным, поэтому у него «могло сформироваться негативное восприятие судебного процесса».

Место происшествия.

Также прокурор заявила — в напутственном слове председательствующий упомянул, что за вменяемые Станиславу Волошину преступления законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного либо смертная казнь.

«Но согласно ст. 66 УК РФ за совершение указанного преступления ни пожизненное лишение свободы, ни смертная казнь не назначаются, более того, смертная казнь в настоящее время не применяется и упоминание данных видов наказания при обращении с напутственным словом к коллегии присяжных заседателей является излишним и формирует неверное представление о возможных последствиях обвинительного вердикта», — гласит текст апелляции стороны обвинения.

Кроме того, прокурор заявила об имеющих эмоциональную окраску вопросах коллегии присяжных, неправильных разъяснениях со стороны председательствующего и других нарушениях. Подробнее с текстом апелляционной жалобы можно ознакомиться по этой ссылке

Станислав Волошин предполагает, что в основу отмены приговора легли и ненадлежащие условия в совещательной комнате. В том числе отсутствие туалета, а также «курилки».

«Прошу привлечь к строгой дисциплинарной ответственности председателя Алексинского городского суда, не создавшего надлежащие условия для присяжных заседателей в совещательной комнате, не обеспечившего процесс судебными приставами. Смею предположить, что новый вердикт присяжных вновь будет отменен, если прокуратура будет аргументировать аналогичными доводами и судебные приставы будут «прохлаждаться» в своей комнате», — написал Волошин в заявлении в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

По мнению Станислава Волошина, следствие тоже провели непрофессионально. Например, доказано, что ему в спину попало несколько пуль от травматического пистолета, но оружие так и не нашли.

«Один потерпевший вообще заявил, что потерял пистолет, из которого стрелял в меня. Кроме того, на месте происшествия нашли гильзу, которая не могла быть от боеприпасов погибшего и раненого. Это подтверждает, что в меня стреляли несколько человек, а не только они, как пытаются вывернуть в своих показаниях», — рассказал Myslo Станислав Волошин.

В своих показаниях Станислав настаивает, что оборонялся от превосходящей по численности группы людей, а никак не нападал на них. При этом мужчина утверждает — «Сайга» лежала в автомобиле, и он бросился за ней только после того, как заметил за поясом у одного из противников рукоять пистолета.

Ранения Станислава Волошина. Фото из материалов уголовного дела.

Волошин утверждает, что первые два выстрела были предупредительными, — это произошло в тот момент, когда к нему и брату направились оппоненты.

«Беглый неприцельный огонь я открыл после того, как мне в спину попало несколько пуль. Обстановка и мои внутренние ощущения были такими, что некоторое время я не понимал, боевые в меня попадают пули или травматические. Стрелял, наполовину обернувшись назад, придерживая «Сайгу» предплечьем левой руки. Те, в кого попал, находились от меня примерно на расстоянии 10-12 метров. Место стрельбы достаточно далеко от той площадки, где была драка, — это подтверждает, что мы с братом отступали, а нас преследовали», — говорит Станислав Волошин.