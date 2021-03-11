Смертельная халатность: глава Привокзального округа получил условный срок
Евгений Пятисоцков и его экс-зам по благоустройству Сергей Бадакин сегодня выслушали приговор суда.
Сегодня, 11 марта, в Ленинском районном суде был оглашен приговор по делу о гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемых - двое: глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.
Напомним, 10-летняя потерпевшая занималась футболом. 18 июля 2019 года она отправилась погонять мяч на спортплощадку вместе с другом. На девочку упали футбольные ворота, она получила тяжелые травмы и была доставлена в московскую больницу, где вскоре скончалась.
В ходе процесса мама погибшего ребенка, Марина, просила для виновных самого сурового наказания:
– Я хочу, чтобы виновные в смерти моей девочки понесли самое строгое наказание. Если по статье «Халатность» положено пять лет лишения свободы, то пусть их и назначат.
Отметим, что прокурор требовал для Пятисоцкова четырех лет колонии-поселения.
Решением суда обвиняемым назначено следующее наказание:
Евгений Пятисоцков - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года;
Сергей Бадакин - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Мама погибшей девочки, 37-летняя Марина Некрасова, прокомментировала Myslo решение суда: