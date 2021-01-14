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В Ленинском рецидивист воровал крышки от канализационных люков

В Ленинском рецидивист воровал крышки от канализационных люков

57-летний неработающий мужчина совершил семь хищений и был задержан.

В Ленинском полицейские задержали подозреваемого в кражах чугунных люков. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник совершал хищения по вечерам. Добычу он планировал сдать в пункт приёма металлолома.

Сыщики установили причастность 57-летнего неработающего рецидивиста к семи кражам. Мужчина задержан и признался в содеянном. Правоохранители проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

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вчера, в 22:27 +1
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