В Ленинском рецидивист воровал крышки от канализационных люков

57-летний неработающий мужчина совершил семь хищений и был задержан.

В Ленинском полицейские задержали подозреваемого в кражах чугунных люков. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник совершал хищения по вечерам. Добычу он планировал сдать в пункт приёма металлолома.

Сыщики установили причастность 57-летнего неработающего рецидивиста к семи кражам. Мужчина задержан и признался в содеянном. Правоохранители проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.